Прокуратура предупредила Георгия Полтавченко о комздраве

Прокуратура Петербурга внесла представление губернатору Петербурга по поводу комитета по здравоохранению, который не закупает лекарства и изделия медназначения для льготников.



- Они вынуждены приобретать за свой счет, - подчеркнули в прокуратуре. В ведомстве отмечают, что независимо от наличия или отсутствия препаратов в аптеках врачи обязаны выписывать рецепты в соответствии с медицинскими показаниями.



- И в течение срока, указанного в рецепте, пациент должен быть обеспечен необходимым препаратом, - сообщили в прокуратуре. - Аптечные учреждения, осуществляющие отпуск по льготным рецептам, в случае отсутствия лекарства обязаны принять рецепт и поставить его на отсроченное обслуживание. По истечении срока действия рецепта право гражданина на обеспечение лекарством считается нарушенным.

Также прокурор Московского района подал иск о взыскании денег в пользу льготника, который за свой счет купил тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.