Дети рассказали взрослым «про свет»

В первый день весны в Третьяковской галерее на Крымском валу открылась очень светлая и теплая выставка - «ПроСвет». Творцы этой выставки — подопечные фонда «Подари жизнь», детишки с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Большой и дружной командой они создавали красивейшие витражи, рисунки, коллажи, расписывали светильники и мастерили целые города из картона! Увидеть эти работы можно будет до 22 марта.

Экспозиция собиралась по крупицам, в течение года. Творили малыши, девчонки и мальчишки, девушки и юноши. Причем не только по отдельности, но и все вместе: у некоторых работ было порядка пятнадцати авторов! Все, что они делали, создавалось в больничных стенах. Но, находясь на выставке, в это очень трудно поверить.

Яркие и насыщенные цвета, причудливые формы, сказочные виды привлекают внимание и заставляют улыбнуться даже самого серьезного зрителя. Там нет атмосферы больницы и болезни. Там есть свет. Надежды и внутреннего мира, насыщенной и богатой детской души. «Свет в окошке», «Доберемся засветло», «Свет далеких миров» - всего больше двухсот работ, которые «светят» каждому гостю и самим детям.

На выставке есть автопортреты и детские переосмысления полотен известных художников. Здесь можно увидеть вариации картин Шишкина, Куинджи, Врубеля, Сарьяна.

Шестилетняя Сонечка Папушина бросила вызов Валентину Серову и представила свое видение «Похищения Европы». Ее Европа — девушка современная, с характером, и быка-Зевса вовсе не боится. Скорее, удивляется: куда это он ее везет?! «Выставка получилась супер! Во! - сказала Соня, подняв большой палец вверх. Ее лицо было в медицинской маске, только и видно, как сверкали глаза. - У меня здесь картин много! Вы видели: мой барашек выставку открывает? А там я себя нарисовала вместе с бульдогом Максом. Знакомьтесь, он мой друг!».

Экскурсию продолжила двенадцатилетняя Соня Скосырская, милая девчушка с короткими волосами и немного смущенным взглядом: «Странно, что мой автопортрет на выставку попал. Я его в шутку нарисовала, когда делать было нечего. Вот он — где девочка с длинным волосами в шляпке. Такая я раньше была»...

Художница Екатерина Марголис на открытии произнесла очень справедливую фразу: «Вы, дети, говорите своими картинами лучше, чем мы, взрослые, говорим словами!». Это детское самовыражение, действительно, не оставило равнодушным никого из пришедших. Все радости, мечты и надежды сложились в большую яркую панораму добра и света. «Аргументы недели» не остались в стороне от этого мероприятия.

Мы вручили маленьким художникам, которые открывали не чью-нибудь, а свою собственную выставку, книги серии «Подарим детям мир знаний!». И подарили подопечным фонда пианино: его поставят в музыкальном классе Центра детской гематологии. На нем Полина Кондраткова аккомпанировала саксофонистке Веронике Кожухаровой. Потрясающая музыка композитора Астора Пьяццоллы детям понравилась. С первых рядов они выскочили на сцену и начали танцевать, красиво, весело и беззаботно, как могут только настоящие сильные люди.