В Петербурге на митинге задержано 70 активистов

Лидер фракции партии «Яблоко» в ЗакСе Максим Резник намерен инициировать вотум недоверия вице-губернатору Валерию Тихонову, курирующему взаимодействие с правоохранительными органами. Его недовольство связано с жесткими действиями полиции при задержании участников митинга на Исаакиевской площади, сообщает "Фонтанка.ру".



Документ был подготовлен еще до президентских выборов при участии «яблочников», коммунистов и эсеров. Резник надеется, что после 4 марта коллеги не изменят свою позицию по этому вопросу.



«Новый начальник главка Сергей Умнов дискредитировал себя сегодня такими действиями своих подчиненных», - заявил Резник.



Задержания на Исаакиевской площади начались сразу же после начала несанкционированного митинга. По последним данным, в в отделы полиции было 70 активистов. В акции приняли участие около 800 человек, отмечает "Интерфакс". Среди задержанных также оказался Лев Лурье.