Участники масштабной акции протеста "За честные выборы!", состоявшейся 5 марта на Пушкинской площади в Москве была принята резолюция. Напомним, на митинг собралось тысяч 15 человек.

Согласно резолюции, активисты потребуют отмену итогов выборов в Госдуму в декабре 2011 года. В резолюцию был включен пункт о признании состоявшихся президентских выборов нечестными и нелегитимными.

Сопредседатель Партии народной свободы Владимир Рыжков сообщил, что активисты подали заявку на проведение очередной акции протеста в Москве на 10 марта.

В резолюции указаны и другие требования, ранее принятые на митинге на Болотной площади, в том числе освобождение политзаключенных и отставка действующего председателя ЦИК Владимира Чурова, начало разбирательства в отношении всех причастных к фальсификациям должностных лиц, передает РБК.

Напомним, по окончании митинга полиция задержала около 250 человек.