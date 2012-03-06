Участники акции протеста "За честные выборы!" 5 марта приняли резолюцию
6 марта 2012, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Участники масштабной акции протеста "За честные выборы!", состоявшейся 5 марта на Пушкинской площади в Москве была принята резолюция. Напомним, на митинг собралось тысяч 15 человек.
Согласно резолюции, активисты потребуют отмену итогов выборов в Госдуму в декабре 2011 года. В резолюцию был включен пункт о признании состоявшихся президентских выборов нечестными и нелегитимными.
Сопредседатель Партии народной свободы Владимир Рыжков сообщил, что активисты подали заявку на проведение очередной акции протеста в Москве на 10 марта.
В резолюции указаны и другие требования, ранее принятые на митинге на Болотной площади, в том числе освобождение политзаключенных и отставка действующего председателя ЦИК Владимира Чурова, начало разбирательства в отношении всех причастных к фальсификациям должностных лиц, передает РБК.
Напомним, по окончании митинга полиция задержала около 250 человек.