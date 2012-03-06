Глава ФСИН стал фигурантом сексуального скандала

Следственный комитет России проводит проверку заявления бывшей секретарши главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Глава ФСИН стал фигурантом скандала: женщина пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны шефа и незаконную прослушку ее телефонов.

40-летняя Екатерина Мишина работала в системе ФСИН с 2002 года. Она начинала службу охранником в столичном СИЗО № 5, затем перешла в административный аппарат УФСИНа по Москве.

В 2007 году в звании майора она заняла должность старшего инспектора по особым поручениям аппарата прежнего директора ФСИН России Юрия Калинина. Мишина – ненастоящая фамилия женщины.

По ее словам, на работе не было проблем, пока августе 2009 года ФСИН возглавил бывший глава ГУВД Самарской области Александр Реймер. По ее словам, новый начальник делал ей непристойные предложения. После отказа женщины продолжать отношения с начальник в нерабочее время Реймер, по ее словам, разозлился, пообещал «сломать» всех, кто встанет у него на пути, и посоветовал «хорошенько подумать», пишет газета Известия.

Секретарь Реймера попыталась перевестись на работу в другое управление, но получила отказ. Устроиться в УФСИН Москвы ей также не удалось. В мае 2011 года она уволилась из ФСИН по собственному желанию. Через некоторое время работы лишились ее родственники -сначала брат, а потом сократили и мужа, работавшего в одном из ЧОПов инкассатором. Мишина подозревает, что это последствия ее «отказа».

Глава ФСИН Александр Реймер заявление своего бывшего секретаря не комментирует.