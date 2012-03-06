Кремль опубликовал список из 32 человек, которых могут помиловать (СПИСОК)

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам встречи с руководителями политических партий, не прошедших государственную регистрацию.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации Президент РФ поручил до 1 апреля в установленном порядке провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении граждан России.

Медведев намерен разобраться в законности приговора экс-главе НК «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и в том, следовало ли отказывать в регистрации партии Бориса Немцова и Михаила Касьянова. В списке также бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев и экс-глава отдела внутренней экономической безопасности в составе службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.

Глава государства также поручил надзорному ведомству до 15 марта 2012 г. проверить соблюдение установленных законом процедур при подаче 20.02.2012 г. в Правительство Москвы уведомления о проведении публичного мероприятия в Москве 04 марта.

Отметим, на выборах 4 марта победил Владимир Путин. Инаугурация нового президента России, которым он вероятнее всего станет, состоится 7 мая. Путину и придется принимать решение по судьбе членов так называемой «системной оппозиции».

Адвокат бывшего главы ЮКОСа Карина Москаленко накануне была у своего подзащитного, задала вопрос про решение президента. По ее словам, Ходорковский не стал комментировать поручение Дмитрия Медведева Генпрокуратуре по его делу. Он долго улыбался, узнав об этом.

1. Аракчеев Сергей Владимирович

2. Барановский Дмитрий Роальдович

3. Белоусов Иван Сергеевич

4. Березюк Игорь Анатольевич

5. Власов Владимир Сергеевич

6. Визир Сергей Андреевич

7. Горячева Алёна Викторовна

8. Гумаров Равиль Шафиевич

9. Данилов Валентин Владимирович

10. Жеребин Павел Михайлович

11. Ишмуратов Тимур Равилевич

12. Клевачев Михаил Михайлович

13. Козевин Александр Сергеевич

14. Курцин Алексей Германович

15. Лебедев Платон Леонидович

16. Малаховский Владимир Георгиевич

17. Матвеев Игорь Владимирович

18. Мохнаткин Сергей Евгеньевич

19. Муртазалиева Зара Хасановна

20. Панин Леонид Владимирович

21. Пичугин Алексей Владимирович

22. Пулин Михаил Михайлович

23. Решетин Игорь Андреевич

24. Торбеев Григорий Иванович

25. Унчук Кирилл Владимирович

26. Урусов Валентин Яковлевич

27. Хамиев Лорс Нохчоевич

28. Ходорковский Михаил Борисович

29. Хубаев Руслан Тамерланович

30. Чекалин Григорий Александрович

31. Шайхутдинов Фанис Аглямович

32. Шимкевич Сергей Владимирович