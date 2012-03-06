Россия и Китай заключат контракт на поставку 48 истребителей Су-35

Россия и Китай практически договорились о поставке КНР 48 многофункциональных истребителей Су-35. Стороны намерены заключить контракт на поставку истребителей стоимостью около 4 миллиардов долларов.

«Россия и Китай близки к заключению крупнейшего за последнее десятилетие оружейного контракта», - пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свой источник в российском ОПК.

Москва требует от Пекина юридических гарантий отказа от копирования российских истребителей. Китай таких гарантий делать не торопится.

Многофункциональные сверхманёвренные истребители Су-35 производит ОАО «КнААПО». Авиастроители Комсомольска-на Амуре успешно реализуют программу серийного производства самолёта Су-35 - глубоко модернизированного сверхманёвренного многофункционального истребителя поколения «4++».