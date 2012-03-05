Полиция задержала на Пушкинской Удальцова, Навального, Чирикову и Яшина

В Москве в понедельник вечером после митинга "За честные выборы" полиция задержала нескольких активистов, в том числе Сергея Удальцова, Алексея Навального, Евгению Чирикову и Илью Яшина.

Около 22:00 лидер "Левого фронта" Удальцов был задержан сотрудниками ОМОН и отведен в полицейский автозак.

По словам Удальцова, полиция задерживала мирных людей и волоком тащила в автобусы, передает Интерфакс.

На Пушкинской были задержаны Илья Яшин и Алексей Навальный.Там также задержали лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгению Чирикову.

Официального подтверждания из правоохранительных органов пока нет.

Как передал кореспондент Аргументы.РФ, ранее полицейские и бойцы ОМОНа взяли Пушкинскую площадь, где еще осталось около тысячи человек, в плотное кольцо и готовились очистить территорию.