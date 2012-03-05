В Москве полицейским на Пушкинской площади понадобилась помощь медиков

В Москве на Пушкинской площади, где 5 марта прошел митинг "За честные выборы", задержаны около 20 человек. По словам очевидцев, произошел конфликт между полицией и группой людей.

В сотрудников правоохранительных органов полетели петарды и дымовыше шашки, были опрокинуты метеллоискатели.

Полицейским понадобилась помощь медиков. Его забрала бригада "скорой". Задержания продолжаюся, передает с места событий корреспондент "Аргументы.ру".

На площади присутствовало около 15 тысяч человек. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской собралось около 14 тысяч человек.Митинг на Пушкинской площади официально завершен. Но оппозиционер Сергей Удальцов отказывается покидать Пушкинскую. В пресс-службе столичного главка добавили, что координатор "Левого фронта" не подчиняется законным требованиям полиции разойтись, передает Интерфакс. По их словам, Удальцов призывает людей к провокационным действиям и неповиновению полицейским.