В США оглашение приговора россиянину Виктору Буту отсрочено до 28 марта

В США оглашение приговора российскому предпринимателю Виктору Буту, признанному в ноябре минувшего года виновным в сговоре с целью контрабанды оружия, суд Нью-Йорка в понедельник принял решение перенести на 28 марта.

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь суда Стефани Сиркович, передает ИТАР-ТАСС. Ранее оглашение приговора было назначено на 12 марта.

Таким образом, председательствующая на процессе по делу Бута судья Шира Шейндлин удовлетворила ходатайство защищающего россиянина адвоката Альберта Даяна о переносе заседания.

"АН" писали, что 24 февраля по настоянию российского консула суд США позволил перевести российского предпринимателя Виктора Бута из спецблока для особо опасных преступников на общий режим в нью-йоркской тюрьме предварительного заключения.

Напомним, в середине февраля Виктор Бут, находящийся в тюрьме в США, обратился к генконсулу России в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания: он в течение 14 месяцев находился в одиночной камере в спецблоке для обвиняемых в преступлениях на почве терроризма и жестокого насилия.

Присяжные в США в ноябре прошлого года признали Бута виновным по всем пунктам обвинений - в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, мера наказания будет определена 12 марта. Сам Бут утверждает, что невиновен.

В российском МИДе заявили, что Москва будет добиваться возвращения Виктора Бута на родину. На Смоленской площади ставят под сомнение справедливость судебного решения и основания, на которых строилось обвинение по делу Бута.