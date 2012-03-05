Таганский суд Москвы санкционировал арест участницы феминистской панк-группы "Pussy Riot" Надежды Толоконниковой на один месяц и 20 суток - по 24 апреля .

Участница акции в Храме Христа Спасителя не согласна с обвинением и объявила голодовку. Приговор может быть обжалован в течение трех суток.

В суде Толоконникова сообщила, что она замужем и имеет маленького ребенка 2008 года рождения. По мнению ее адвоката Николая Полозова, эти обстоятельства характеризуют личность Толоконниковой, и должны быть приняты судом при избрании ей меры пресечения. Она отрицает свое участие в панк-группе Pussy Riot.

Напомним, 21 февраля солистки панк-группы "Pussy Riot" исполнили перед алтарем в храме Христа Спасителя, как они сами сказали, "панк-молебен".