На Лубянке задержали Дмитрия Демушкина

В Москве в понедельник вечером на Любянке задержали лидера националистов Дмитрия Демушкина. В столице 5 марта на Пушкинской площади проходит согласованный митинг оппозиции "За честные выборы", на Манежной площади - митинг сторонников Владимира Путина.

Полицейские задержали на Лубянской площади около 50 участников участников несогласованной акции, в том числе лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова и Матвея Крылова, передает Лента.ру. Оппозиционеры планировали устроить акцию протеста у здания ЦИКа, но их задержали на выходе из метро "Лубянка".