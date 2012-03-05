В Москве начался митинг оппозиции и гражданских активистов "За честные выборы", проходящий на Пушкинской площади. В настоящее время площадь перед сценой полностью занята людьми, вход на территорию митинга продолжается.

Ведущими мероприятия станут оппозиционный политик Владимир Рыжков, Анастасия Удальцова, глава пресс-службы "Левого фронта", и телеведущая Татьяна Лазарева. Оппозиция намерена объявить прошедшие президентские выборы незаконными, заявил ранее координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. По его словам, оргкомитет акции "За честные выборы" не признает выборы легитимными.