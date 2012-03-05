«Пушка» запестрела «зелеными» и «оранжистами»

На Пушкинской площади в Москве начался разогрев участников митинга, намеченного на 19.00. Народ прибывает, идет раздача белых ленточек и прочей атрибутики.

Памятник поэту симметрично украшен сборными конструкциями с баннерами в стиле 20-х и текстом в стиле нынешнем – «Путин уйди сам». Через дорогу (улицу Тверскую) плотно кучкуются «красные». Движение средней интенсивности по Тверской продолжается. Много «зеленых» ( в смысле салатового цвета) и ярко выраженных оранжистов – то есть сотрудников полиции в жилетах и гастарбайтеров-уборщиков в них же.

На лестнице кинотеатра «Пушкинский» разминаются ораторы – разогревая собравшихся. Народу к без четверти девятнадцать – около полутора-двух тысяч. По бокам площади выстроились нарочно оснащенные авто ведущих телеканалов. У многих мелькают мысли после выступления основных персонажей двинутся на Манежку.

…Митинг открывается. Коммунисты освободили ранее занимаемую площадку и перекочевывают к памятнику. Над площадью парит на стреле крана спецлюлька с фотографом. На Сахарова была побольше - запускали по 6-8 человек, цена – 300 рублей… Политика политикой, а жить надо…