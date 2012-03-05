В Южной Осетии упраздняют таможенный пост на границе с Россией
5 марта 2012, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Цхинвале правительство Южной Осетии приняло решение в понедельник в одностороннем порядке упростить порядок пересечения границы с Россией. Количество постов таможенной службы будет сокращено с 6 марта.
Соответствующее поручение в понедельник дал силовикам исполняющий обязанности главы республики Вадим Бровцев.
Режим пересечения границы решено изменить, чтобы "не создавать препятствий для перемещения граждан России и Южной Осетии, а также грузов, следующих в обоих направлениях", со ссылкой на администрацию президента РЮО сообщает Интерфакс.
Как сообщили в администрации, будет упразднен таможенный пост в селении Верхний Рук. В соответствии с достигнутой договоренностью, таможенные органы России будут передавать сведения о товарах и грузах югоосетинским коллегам в Цхинвале, которые будут принимать решение о необходимости их декларирования и уплаты пошлин.
Одновременно будет перемещен пост иммиграционного управления МВД Южной Осетии.
"Уже с завтрашнего дня наши сотрудники будут нести службу совместно с коллегами из ГАИ в населенном пункте Ванел, что сделает более комфортным передвижение по дороге", - сообщил руководитель иммиграционного управления МВД Южной Осетии Сослан Тигиев.