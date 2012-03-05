Пикеты против признания легитимности выборов в РФ пройдут в Нью--Йорке

В Нью-Йорк в понедельник на Таймс-сквер, неподалеку от гостиницы «Marriott Marquis», пройдет серия одиночных пикетов против признания легитимности результатов выборов Президента РФ 4 марта 2012.

В ходе голосования в России независимыми наблюдателями и гражданскими организациям были зафиксированы тысячи нарушений, что, по мнению наблюдателей, не позволяет считать результаты выборов легитимными.

Участники пикета намерены призвать государственные органы, политиков и общественные организации США, а также международные организации отказать в признании Владимира Путина законно избранным Президентом Российской Федерации.

В Москве после окончания президентских выборов пройдет митинг оппозиции.

Акция "За честные выборы" начнется в 19:00 на Пушкинской площади. На акции в понедельник собираются и сторонники Путина.