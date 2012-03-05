Ростехнадзор: Проверено, российские АЭС надежны и безопасны

Проектную защищенность российских АЭС от внешних природных и техногенных ударов, а по некоторым энергоблокам - и запас прочности при запроектных сейсмических воздействиях подтвердили проведенные стресс-тесты.

"Выполненные стресс-тесты подтвердили защищенность российских АЭС от внешних воздействий, подлежащих учету в проектных основах АЭС. Вместе с тем для отдельных АЭС требуется выполнение дополнительных уточняющих расчетов в отношении стойкости строительных конструкций к смерчу и экстремальным снеговым нагрузкам", - отмечается в докладе Ростехнадзора, посвященном анализу защищенности АЭС России, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Стресс-тесты для отдельных блоков атомных станций, в частности, для блоков с реакторами ВВЭР-1000, показали "запас прочности при сейсмических воздействиях, превышающих воздействия, подлежащие учёту в проектных основах АЭС". Для защитных оболочек АЭС с реактором ВВЭР-1000 такой запас составляет около одного балла сверх максимального расчетного землетрясения по шкале MSK-64.

Первый замдиректора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян назвал модернизацию атомных реакторов "процессом почти бесконечным", поскольку она производится не для экономической выгоды, а для улучшения безопасности.

"Надо компенсировать те моменты, которые не учитывались при разработке проекта во времена, когда таких требований не было. Это делается разными дополнительными мерами, системами управления авариями", - пояснил специалист, передает ИТАР-ТАСС.

Однако, по его словам, такие работы идут не во всех странах. В качестве примера он привел японскую АЭС "Фукусима", где в 2011 году произошла авария.

"Модернизация там вроде бы была, но, как на практике выяснилось, она была весьма формально сделана", - подчеркнул Арутюнян.

Замдиректора института отметил, что в России модернизация АЭС происходит постоянно, благодаря чему станции успешно прошли стресс-тесты, а рекомендации Ростехнадзора повлекут новые действия по повышению безопасности.

Несмотря на то, что АЭС безопасны с точки зрения воздействия на человека и окружающую среду, абсолютно неприемлемы ситуации, когда выброс на территорию задевает значимую часть населения, когда возникают уже экономические последствия, подчеркнул Арутюнян.

Обществу не нравится радиация, переселение, страх за себя и близких и т.д. Это все надо учитывать, если страна хочет развивать атомную энергетику и развивать бизнес. Так что станции третьего поколения и поколения "три плюс" - это реакция на то, что надо соответствовать не только требованиям чисто техническим, но и восприимчивости общества.

"АН" писали, что 3 марта премьер Японии Ёсихико Нода сделал публичное признание, что страна была на грани ядерной катастрофы, потому, что правительство не смогло адекватно среагировать на землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 и следом за ним разрушительное цунами, высота которого местами превышала 30 метров. Всемирный банк оценивает ущерб Японии от землетрясения и цунами в 200 тыс. долларов.

В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек, причем около 93% погибших стали жертвами цунами. Гигантская волна также стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", с последствиями которой Японии предстоит справляться в течение ближайших 30 лет.