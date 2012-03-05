Глава штаба Прохорова опроверг слухи об эмиграции из России

Глава штаба кандидата в президенты России Михаила Прохорова журналист Антон Красовский опроверг информацию о том, что он эмигрирует из России. По словам Красовского, он действительно уезжает из страны, но только не завтра, а послезавтра. И он едет отдыхать на четыре дня в Египет.

"Если я еду на четыре дня, то я планирую вернуться", - пояснил глава штаба Прохорова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Красовский больше не работает у Михаила Прохорова и вообще намерен покинуть Россию. Он якобы разочарован результатами выборов. Напомним, Михаил Прохоров набрал на выборах 7,18% голосов избирателей.