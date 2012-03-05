Таганский районный суд рассмотрит вопрос об аресте участниц группы Pussy Riot

В Москве в понедельник в 15.00 Таганский районный рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, которые подозреваются в участии в группе Pussy Riot и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России).

Об этом «АН» сообщили представители Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора». Девушкам грозит до семи лет лишения свободы, сообщил адвокат Николай Полозов, который по инициативе правозащитников представляет интересы гражданских активисток. Информацию об изменении времени начала судебного заседания адвокату передал следователь. Ранее сообщалось, что судебное рассмотрение по мере пресечения для задержанных должно было начаться в 14.00.

Матери малолетних детей Надежда Толоконникова и Мария Алехина были задержаны 3 марта и в настоящее время содержатся в изоляторе временного содержания. В настоящее время следствие будет просить суд избрать гражданским активисткам меру пресечения в виде заключения под стражу, то есть ходатайствовать об аресте девушек.

Московская полиция в субботу задержала двух участниц группы Pussy Riot, которые нахулиганили в главном православном храме России.

Напомним, 21 февраля 5 девушек из скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. При попытке их схватить они убежали.