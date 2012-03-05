€1,2 млн за ложу на матче Евро-2012 в Варшаве заплатил Роман Абрамович?

Около €1,2 млн за президентскую ложу на матч между футбольными сборными Польши и России чемпионата Европы 2012-го года, который состоится 12-го июня на Национальном стадионе в Варшаве, заплатил российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщают польские СМИ.

Советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым и корпоративным программам Роберт Коженёвский подтвердил, что место в президентской ложе на указанный матч уже продано, но отказался называть имя покупателя и его национальность. Политика союза не позволяет раскрывать подобную информацию.

О том, что €1,2 млн за ложу заплатил именно Абрамович, со ссылкой на польское издание "Puls Biznesu", передает в понедельник РБК.

Покупатель "президентского" пакета может привести с собой в ложу до 100 гостей, которым обеспечат питание, напитки и обслуживание. Ложа открывается за три часа до начала матча, а закрывается через полтора часа после финального свистка. В течение этого времени клиент и его гости могут беспрепятственно входить и выходить из ложи.

"АН" писали, что в январе в Высоком суде Лондона завершились слушания по судебному делу Бориса Березовского против Романа Абрамовича более чем на $5,5 млрд.

Напомним, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Абрамович - один из самых богатых российских бизнесменов. В настоящее время оценивается различными экспертами в $20 млрд. Абрамович является вторым самым богатым жителем Великобритании. Первый - сталелитейный магнат Лакшими Митталл, уроженец Индии.