Что нужно знать об авторском праве?

Многие думают, что авторское право – это область, в первую очередь, интересная бизнесу. Тем не менее, в повседневной жизни все мы едва ли не каждый день сталкиваемся с объектами авторских прав. Практически все предметы, которые нас окружают, являются чьей-то интеллектуальной собственностью, поэтому обладать хотя бы базовыми знаниями в этой области просто необходимо. На вопросы нашего корреспондента об этой области права ответил генеральный директор ООО «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

- Что необходимо знать об авторском праве и смежных правах.

- Первое, что нужно усвоить: помимо авторских прав существуют также смежные права, которые также имеют большое значение. Когда человек создает что-то: пишет музыку, сочиняет стихотворение, рисует, фотографирует – результат его творческой деятельности априори будет являться объектом авторских прав, а сам создатель – автором. Это, как правило, знают все, а вот что такое смежные права – знают немногие. Это права людей, исполняющих то, что было создано кем-то другим. То есть, если мы будем рассматривать песню, у которой есть музыка и текст, то композитор и поэт будут обладать авторскими правами, а исполнитель – смежными.

Фактически, решать, кто и как будет использовать его произведение – это прерогатива автора. Но передать (делегировать) право быть автором произведения (личные неимущественные права) кому-то другому нельзя – можно лишь разрешить ему определенным образом использовать ваше произведение, то есть, передать имущественные авторские права.

- Но, тем не менее. Все о чем мы сейчас говорим в большей степени касается профессиональных авторов и исполнителей. А обычные люди, где с авторскими правами сталкиваются они?

- Ежесекундно в интернете, при попытках творческой реализации.

Вот простой пример: сегодня заниматься творчеством становится модно. Телевизионные каналы организуют массу творческих конкурсов, принять участие в которых стремятся и взрослые и дети. Когда вы приходите на кастинг, вам предлагают подписать соглашение, по которому вы, как правило, фактически передаете компании-организатору право использовать где и как угодно материалы, созданные с вашим участием. Пытаться обсуждать условия соглашения в подобной ситуации просто глупо – ведь вы еще не звезда и помимо вас на кастинг пришло несколько сотен, если тысяч человек, готовых подписать любой документ. Именно поэтому в данном случае речь идет только о понимании и знании авторских прав, а не о борьбе за них.

Схожая ситуация складывается сегодня в интернете. С распространением социальных сетей люди стали выкладывать свои личные фотографии в интернет. Мало кто из них читает условия соглашения, по которым, как правило, размещая снимки в сети, значительную часть своих прав автор передает владельцам сайта. Здесь, опять-таки важно понимать, на что вы подписываетесь и отдавать себе отчет в том, что ваши материалы могут быть использованы, в том числе, и образом, с которым вы не согласны.

- Как же обезопасить себя людям, которые не так много знают об авторских правах?

- В первую очередь – быть внимательнее. И. в тех случаях, когда речь идет о чем-то по-настоящему важном, читать и думать, что вы подписываете, консультироваться у специалиста. Многие обращаются к юристам только в тех случаях, когда их права уже нарушены и, еще чаще, когда нарушитель – крупная компания, с которой можно попытаться получить какие-то деньги. Но предварительная консультация всегда обойдется дешевле.

- Часто случается, что люди пытаются получить деньги с крупных компаний?

- Не очень часто, но, как правило, это достаточно интересные процессы. Не так давно, например, девочка с шоколадки «Аленка», с которой несколько десятков лет назад срисовали известный персонаж, пыталась взыскать деньги с кондитерской фабрики. Но в ходе разбирательства выяснилось, что в свое время родители девочки подписали все необходимые бумаги и даже получили какое-то вознаграждение. Конечно, его размер не соответствует той степени известности, которую за годы выпуска шоколада приобрел образ, но, тем не менее, с юридической стороны все оказалось чисто.

- А я как журналист обладаю авторскими правами на созданные мною тексты?

- Безусловно, ведь вы являетесь автором и, как я уже говорил, лишить вас авторских прав никак нельзя. Тем не менее, если речь идет о произведении или изобретении, созданном человеком в рамках его профессиональной деятельности, права на использование результата работы по закону будут принадлежать работодателю, в то время как личное неимущественное право авторства (право оставаться автором) останется за вами.

Тема служебных произведений достаточно широка и охватить все ее аспекты в рамках одного вопроса очень сложно.

- Хорошо, допустим, я автор и мои права были нарушены. Как мне защититься и что для этого нужно сделать?

- Для начала, нужно понимать, какие действия можно классифицировать как нарушение ваших прав. При работе с частными лицами, говоря о нарушениях, как правило, речь идет о создании копий произведения или плагиате - преднамеренном присвоении чужого авторства. За совершение этих действий нарушителя можно привлечь к ответственности. Но здесь главное – верно понять, кто нарушает ваши права и, обращаясь в суд, предъявлять претензии именно к тому к лицу, которое имеет выгоду от использования вашего произведения. В противном случае, ваш иск может быть отклонен, и подавать в суд придется повторно.

Теоретически, как правообладатель вы можете обратиться не только в суд, но и в полицию, написав заявление о нарушении его прав. Правоохранители, в свою очередь, должны будут возбудить уголовное или административное дело. Впрочем, полиция может прийти к выводу, что ваш случай - это спор хозяйствующих субъектов и отказаться разбираться в ситуации, отправив в суд. Откровенно говоря, нужно иметь ввиду, что активно решать вопрос нарушения авторских прав правоохранительные органы начинают чаще всего тогда, когда в деле упоминаются крупные компании, то есть, разбирательству обеспечено внимание СМИ и контролирующих органов. Если же речь идет о частном случае, все же логичнее сразу обращаться в суд.

Тем не менее, важно понимать, что защита авторских прав обычных граждан – дело очень сложное. Начиная от того, что важно верно определить стороны по делу и заканчивая тем, что здесь существует масса нюансов, разобраться в которых неподготовленному гражданину очень тяжело. Именно поэтому, если уж вы решили бороться за свои права – лучше воспользоваться помощью специалиста.