«Пушка» потихоньку заполняется. Пока полицией и туалетами

Хотя до оппозиционного митинга на Пушкинской площади в Москве еще несколько часов, однако автомобилистам появляться в данном квадрате уже не рекомендуется.

По Тверской и бульварам оживленно перемещаются эвакуаторы, сотрудники местных офисов отгоняют свои автомобили в безопасные зоны. Десятки автобусов с полицейскими и «Уралов» с ОМОНом неспешно занимают освободившиеся парковочные пространства.

Перед памятником поэту выстроились 15 рамок, а по периметру площади 35 туалетных кабинок. Превалирующий звук – сирены, голоса из мегафонов, строго предписывающие освободить места и пропустить колонны. Иногда вторгается неразборчивая мелодия – тестируют звукоаппаратуру. К приему гостей фактически многое готово.