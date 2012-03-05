Оппозиция объявит президентские выборы незаконными

Оппозиция намерена объявить прошедшие президентские выборы незаконными, заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. По его словам, оргкомитет акции "За честные выборы" не признает выборы легитимными.

"Оргкомитет принял решение не признавать выборы легитимными", - заявил Удальцов. "Это будет озвучено (в понедельник) на митинге", - написал Удальцов в своем микроблоге в Twitter. Ранее оппозиционер заявил, что власть намерена "немного успокоить" народ после выборов.