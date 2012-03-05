На Манежной площади готовятся к митингу "Выбор сделан!"
5 марта 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в 16:00 пройдет акция в поддержку победы Владимира Путина на президентских выборах. Митинги концерт в рамках акции "Выбор сделан" пройдет на Манежной площади. Рабочие уже установили мобильную сцену.
Также на Манежной площади установили стойку с прожекторами и металлические ограждения. Сцена расположена напротив Исторического музея, передает Интерфакс. В настоящее время рабочие настраивают аудиоаппаратуру и световые пушки. Участников мероприятия пока нет. Напомним, в Москве сегодня пройдет митинг оппозиции "За честные выборы!". Акция намечена на 19:00 на Пушкинской площади.