В Москве в 16:00 пройдет акция в поддержку победы Владимира Путина на президентских выборах. Митинги концерт в рамках акции "Выбор сделан" пройдет на Манежной площади. Рабочие уже установили мобильную сцену.

Также на Манежной площади установили стойку с прожекторами и металлические ограждения. Сцена расположена напротив Исторического музея, передает Интерфакс. В настоящее время рабочие настраивают аудиоаппаратуру и световые пушки. Участников мероприятия пока нет. Напомним, в Москве сегодня пройдет митинг оппозиции "За честные выборы!". Акция намечена на 19:00 на Пушкинской площади.