Удальцов: Власть хочет немного успокоить общество

Власть опасается, что общество "может среагировать очень жестко" на невыполнение требований массовых митингов, считает координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Оппозиционер объяснил поручение Медведева по делу Ходорковского.

Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре менее чем за месяц провести анализ законности приговоров в отношении 32 граждан РФ. В список попал экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. Помимо этого, в списке поручений глав государства - проверка информации об основаниях отказа в регистрации Партии народной свободы (ПАРНАС), передает РИА Новости. Одна из главных причин поручений Медведева - "это желание успокоить общество, идти навстречу и реализовывать те требования, которые звучат на массовых митингах", - сказал Удальцов. По его словам, власть опасается, что общество "может среагировать очень жестко". "Именно сегодня было сделано для того, чтобы людей немножко успокоить, сбить протестные настроения... Для меня мотивация совершенно очевидна. В целом, можно приветствовать этот шаг. Но я не думаю, что это должно остановить критику в адрес власти и прошедших выборов", - заявил координатор "Левого фронта". Протестное движение в России будет нарастать, заявил журналист Сергей Пархоменко. Член оргкомитета митингов "За честные выборы" считает, что президентские выборы в воскресенье прошли с нарушениями.