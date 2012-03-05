Глава ЦИК Владимир Чуров: Нас опять обманули

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров опроверг "традиционную выдумку о якобы массовом удалении наблюдателей и членов избирательных комиссий". По его словам, с участков были удалены 66 членов УИК и 77 наблюдателей.

Все удаления происходили с надлежащим оформлением протоколов, отметил глава ЦИК. В то же время Чуров заявил, что за голосованием на президентских выборах следили не так много наблюдателей, как обещали кандидаты, передает РБК. "Нас опять обманули. Кандидаты обещали по 100 тыс. наблюдателей, но не оправдали наших ожиданий", - сказал Чуров. При этом глава Центризбиркома добавил, что в прошедших президентских выборах участвовали в полтора раза меньше членов УИК с правом совещательного голоса, чем в парламентских выборах 4 декабря.