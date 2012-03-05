Медведева интересуют причины отказа в регистрации ПАРНАСа
5 марта 2012, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президента России Дмитрия Медведева интересуют причины отказа в регистрации Партии народной свободы (ПАРНАС), он потребовал от Министерства юстиции РФ в течение 10 дней предоставить ему информацию по этому вопросу.
В перечне поручений главы государства, составленном по итогам его встречи с лидерами внесистемной оппозиции, говорится, что Министерству юстиции России необходимо представить информацию об основаниях отказа в государственной регистрации Партии народной свободы "За Россию без произвола и коррупции" (ПАРНАС)", об этом сообщается на официальном сайте президента России.
На встрече с президентом РФ присутствовали сопредседатели ПАРНАСа Владимир Рыжков и Борис Немцов.