В Москве состоялись муниципальные выборы

В Москве состоялись выборы в муниципальные собрания, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.По его словам, жалоб и решений, связанных с отменой выборов, не поступало. Выборы состоялись, констатирует Мосгоризбирком.

Горбунов отметил, что окончательные данные по итогам муниципальных выборов появятся около 11:00. Результаты муниципальных выборов в Москве в соответствии с законом будут опубликованы в течение четырех дней, заявил глава Мосгоризбиркома. В столице кандидаты боролись за 1560 мандатов в 125 муниципальных образованиях, уточнил Горбунов, передает Интерфакс. "Кандидатов было более 4 тысяч, конкурс составил где-то 2,7", - пояснил глава городской избирательной комиссии.