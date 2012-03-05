Центральная избирательная комиссия в день голосования на президентских выборах получила 178 обращений и заявлений о предположительных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник зампред ЦИК Станислав Вавилов. В то же время ассоциация "Голос" в рамках проекта "Карта нарушений на выборах" зарегистрировала 3788 сообщений. Проект РосВыборы Алексея Навального в день голосования считал нарушения в режиме on-line. К вечеру воскресенья их уже накопилось около трех тысяч. По словам Вавилова, от политических партий в ЦИК было направлено 106 обращений, в том числе от КПРФ - 47, от ЛДПР - 49, 10 - от "Справедливой России". 63 обращения отправили избиратели, 56 - кандидаты в президенты, депутаты Госдумы - 40, члены избиркомов - три.