Чуров объявил Владимира Путина президентом РФ

Глава Центризбиркома Владимир Чуров, основываясь на предварительные результаты выборов, объявил главу российского правительства Владимира Путина президентом России. Он сказал: "Президентом России, по предварительным данным, избран Владимир Владимирович Путин".



После заявления Владимира Чурова члены избиркома и присутствующие в пресс-центре ЦИКа наблюдатели и журналисты зааплодировали, передает РИА Новости.

Напомним, ЦИК РФ обработал 99,3% протоколов. По их данным, Путин набирает 63,75% голосов, Геннадий Зюганов – 17,19%, Михаил Прохоров – 7,82%. Владимир Жириновский пока набирает 6,23%, Сергей Миронов – 3,85%.



