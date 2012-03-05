За Путина проголосовали только 50% избирателей - SMS-ЦИК

Проект SMS-ЦИК, созданный ассоциацией "Голос", продолжает публиковать предварительные данные итогов выборов президента России. Согласно параллельному подсчету голосов, Владимир Путин побеждает с 50,29% голосов, а не 63,75%.

За Геннадия Зюганова, по данным SMS-ЦИК, проголосовали 19,24% избирателей. Бизнесмена Михаила Прохорова поддержали 17,26% россиян. Владимир Жириновский получает 6,26% голосов, а Сергей Миронов – 5,09%. Результаты SMS-ЦИК основаны на обработке полученных SMS-сообщений от наблюдателей, аккредитованных в проекте "Цифровой избирательный комитет". Результат проекта "Голоса" расходится с официальными данными Центральной избирательной комиссии. Центризбирком по данным на 10:00 по мск обработал более 99% протоколов. Явка на президентских выборах составила 65,3%. По-прежнему лидирует Владимир Путин, его результат составляет 63,75% голосов.