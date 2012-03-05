Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия по данным на 10:00 по мск обработала более 99% протоколов. Явка на президентских выборах составила 65,3%. По-прежнему лидирует Владимир Путин, однако его результат снизился до 63,75% голосов.

На втором месте после Путина - Геннадий Зюганов (17,19% голосов). Михаил Прохоров оказался на третьей позиции, обогнав президентской гонке Владимира Жириновского - у Прохорова 7,82% голосов, у лидера ЛДПР - 6,23%. Сергей Миронов замыкает список. За лидера партии "Справедливая Россия" отдали свои голоса 3,85% избирателей.