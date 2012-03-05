Протестное движение в России будет усиливаться

Протестное движение в России будет нарастать, заявил журналист Сергей Пархоменко. Член оргкомитета митингов "За честные выборы" считает, что президентские выборы в воскресенье прошли с нарушениями.

По словам Пархоменко, он стал "непосредственным свидетелем злоупотреблений". "Поскольку я был непосредственным свидетелем сегодня злоупотреблений... я абсолютно твердо могу заявить, что цифры, которые, во всяком случае сегодня, объявлены, не соответствуют действительности", - цитирует журналиста РИА Новости. Он отметил, что манипуляции с открепительными удостоверениями стали наиболее яркой формой нарушения голосования. Такой вариант развития событий был для него ожидаемым, заявил Пархоменко. Он отметил, что протестное движение в стране будет нарастать. "Кроме того, у протестного движения станут все больше проявляться гораздо более конкретные, ясные, практические цели", - сказал Сергей Пархоменко. Напомним, в Москве после окончания президентских выборов пройдет митинг оппозиции. Акция "За честные выборы" начнется в 19:00 на Пушкинской площади. Сегодня уже недостаточно просто требовать справедливых выборов, - считает журналист. "Сегодня нужно ставить перед собой совершенно ясные задачи - они находятся и в законодательной сфере, и в сфере выборов, и в сфере идеологической платформы", - добавил Пархоменко.