Медведев поручил проанализировать приговор в отношении Ходорковского

Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре менее чем за месяц провести анализ законности приговоров в отношении 32 граждан РФ. В список попал экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский.

Перечень поручений Медведев подписал по итогам встречи 20 февраля с руководителями политических партий, не прошедших государственную регистрацию. Как сообщает пресс-служба Кремля Медведев поручил Генпрокуратуре РФ в срок до 1 апреля 2012 года "в установленном порядке провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении граждан РФ согласно приложению". Приложение содержит имена 32 человек. Среди них - осужденный к 13 годам лишения свободы экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. Ответственным по поручению назван генеральный прокурор России Юрий Чайка.