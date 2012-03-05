В России началась сокращенная рабочая неделя

Нынешняя рабочая неделя станет трехдневной в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Выходной с воскресенья 11 марта переносится на пятницу 9 марта, отмечает Федеральная служба по труду и занятости.

Россияне на текущей неделе будут отдыхать три дня подряд: 8, 9 и 10 марта. В воскресенье для граждан России начнется продленная шестидневная рабочая неделя. Очередные длинные выходные ждут россиян на майские праздники, передает РИА Новости. Тогда выходной с субботы 28 апреля будет перенесен на понедельник 30 апреля и жители России будут отдыхать три дня подряд - 29, 30 апреля и 1 мая.