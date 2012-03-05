Чуров объявит предварительные итоги выборов в 10:00
5 марта 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Центризбиркома Владимир Чуров объявит первые предварительные результаты состоявшихся 4 марта выборов президента РФ в понедельник утром на брифинге, который начнется в 10:00 по московскому времени.
По словам Владимира Чурова, к этому времени по системе ГАС "Выборы" поступит порядка 99,9% итоговых протоколов и тогда можно будет сказать об окончательных цифрах.
В понедельник свои оценки выборам президента РФ дадут и многочисленные международные наблюдатели, их на выборах было 685, которые представляли различные международные организации.