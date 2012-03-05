Митинг оппозиции начнется на Пушкинской площади в 19:00

В Москве после окончания президентских выборов пройдет митинг оппозиции. Акция "За честные выборы" начнется в 19:00 на Пушкинской площади. На акции в понедельник собираются и сторонники Путина.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что его и других оппозиционеров пригласили в понедельник утром в полицию "на беседу. "Где-то в 22:00 мне позвонили из полиции, представились сотрудниками УВД по ЦАО города Москвы, пригласили "на беседу". Предложили обсудить акцию вечером 5 марта. Мне сказали, что планируют позвать на встречу также Навального, Яшина и Немцова. Никаких официальных приглашений я не получал. Скорее всего я не пойду, у меня и без того много дел в этот день", - цитирует Удальцова "Газета.ru". В свою очередь заместитель мэра Москвы Александр Горбенко сообщил, что для движения автотранспорта будут закрыты проезды с правой и левой сторон Пушкинской площади - у здания газеты "Известия" и около галереи "Актер".