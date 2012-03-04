На Тверской перекрыли движение от Манежной до Пушкинской площади

В Москве закончились выборы президента России. На Манежной площади идет подготовка к митингу. В воскресенье вечером началось перекрытие некоторых улиц в центре столицы в связи с намеченной на 22:00 акцией на Манежной.

Перекрыто движение в обе стороны на Тверской улице - от Манежной до Пушкинской площади, передает Интерфакс. Перекрыт ряд прилегающих к Тверской улиц и переулков, расположенных ближе к центру.

А на Лубянской площади начался митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. На Лубянке собралось немногим более сотни молодых людей. Они держат в руках российские триколоры,и знамена своих молодежных организаций. Митинг начался с выступления популярных среди молодежи рок-групп на специально сооруженной сцене.

Площадь по периметру оцеплена сотрудниками полиции. На митинг подтягиваются новые группы молодежи.Кандидат в президенты Михаил Прохоров, возможно, придет в понедельник, 5 марта, на митинг оппозиции, который начнется в 19.00 на Пушкинской площади.