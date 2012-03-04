Вброс заполненных бюлетений веб-камеры зафиксировали на участке в Дагестане

В Дагестане на избирательном участке №1402 в селе Тарумовка Тарумовского района во время выборов президента России 4 марта состоялся вброс нескольких сотен заполненных бюллетеней в комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Вброс был зафиксирован с помощью веб-трансляции Центризбиркома. Трансляцию вброса на данестанском избирательном участке №1402 можно было наблюдать примерно с 19.10 до 19.25 мск, пишет "МК".

Зафиксировано, как несколько человек с пачками бюллетеней вбрасывали по одному документу в КОИБ.