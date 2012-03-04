В 15 суток оценивает полиция стриптиз FEMEN во время выборов в Москве

До 15 суток светит трём активисткам движения FEMEN, задержанным в воскресенье за стриптиз на избирательном участке в Российской академии наук, где несколькими часами ранее проголосовал кандидат Путин.

"Трое гражданок Украины, задержанных за попытку провокации на избирательном участке 2079, привлекаются к ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", - сообщила пресс-служб ГУ МВД России по Москве.

Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей КоАП РФ - 15 суток административного ареста.

В настоящее время в отношении задержанных составляются протоколы об административном правонарушении, после чего они до конца дня будут доставлены в один из участков мирового суда Гагаринского района.