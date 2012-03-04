Центр Москвы наводнен десятками тысяч полицейских и солдат ВВ

На 17.00 по московскому времени весь центр столицы России перекрыт внутренними войсками и полицией. Десятки грузовиков с солдатами ВВ стоят около Политехнического музея, Большого театра, возле Манежа и библиотеки имени Ленина.



Не менее 70 грузовиков с военными и полицией расположились на Васильевском спуске.



Между тем, к этому времени все фактически готово к проведению "марша победителей" на Лубянке и Манежной площади. Установлены сцены, завершается монтаж звукового и видеооборудования. Примерно на 21.30 запланирован сбор участников. Устроители мероприятий досрочно демонстрируют полную уверенность в победе своего кандидата.