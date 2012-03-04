МИД РФ обеспокоен соучастием канадских спецслужб в пытках

Канадской службе безопасности и разведки разрешили использовать в оперативных целях информацию, полученную в результате применения пыток, заявил министр общественной безопасности страны Вик Тейвс, что вызвало бурную реакцию российского МИДА.

"Обращают на себя внимание высказывания министра общественной безопасности Канады Вика Тейвса, опубликованные в канадских СМИ. В них сообщается, что Канадская служба безопасности и разведки впредь может использовать в оперативных целях информацию, полученную в результате применения пыток", - заявил накануне сопредседатель российско-американской президентской комиссии — группы "Гражданское общество", Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Канадское правозащитное сообщество выражает обоснованное недовольство таким решением властей страны.

"Действительно, даже не практикуя пытки, а лишь используя информацию, полученную с применением пыток, канадские правоохранительные органы становятся невольными соучастниками этого грубого нарушения прав человека, запрещенного международно-правовыми нормами", - подчеркнул спецуполномоченный МИД РФ.

"Очевидно, что такая позиция канадских властей идет вразрез с соответствующими международными обязательствами Канады в правочеловеческой сфере, в первую очередь, по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - говорится в комментариях Долгова на ведомственном сайте МИД РФ.

Оттаве необходимо провести тщательный анализ возможных последствий наделения правоохранительных органов страны полномочиями, затрагивающими подобные чувствительные правочеловеческие аспекты, подчеркнул Долгов. Это стало бы правильным шагом в плане обеспечения адекватного выполнения Канадой своих международных обязательств в сферах прав человека и верховенства закона.