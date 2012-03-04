Рано утром в Челябинске проголосовали человек-паук и дама с собачками

В Челябинске в субботу одним из первых на избирательном участке №648 в Курчатовском районе за своего кандидата в президенты России проголосовал человек-паук. Личико ему пришлось показать при предъявлении паспорта, чтобы удостоверить личность.

Как сообщил человек-паук, костюм он приобрел несколько лет назад на Новый год, с тех пор его не надевал, а тут поспорил с другом, что пойдет голосовать "образно".

Председатель избирательного участка №648 Елена Аминьева предположила, что молодой человек, пришедший голосовать около 8 утра, решил таким образом выделиться, передает Chelyabinsk.ru. Препятствий в исполнении своего гражданского долга ему не чинили.

Кроме человека-паука сотрудникам избирательного участка №648 настроение подняла дама с двумя тойтерьерами.

Активность южноуральских избирателей на президентских выборах пока выше, чем на выборах в Госдуму в декабре прошлого года, сообщает сайт облизбиркома.