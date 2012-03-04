Адвокат: одна киска Pussy Riot и Пётр Верзилов отпущены из полиции

Участница панк-группы Pussy Riot, устроившей срамной концерт в Храме Христа Спасителя, и активист арт-группы "Война" Петр Верзилов, который, по версии следствия, является создателем и координатором арт-группы, отпущены из полиции.

"В течение ночи с субботы на воскресенье проводились различные следственные действия с задержанными, в результате которых две девушки: Мария Алехина и Надежда Толоконникова были задержаны на 48 часов и увезены в изолятор временного содержания на Петровке", - сказал адвокат группы Николай Полозов, передает Интерфакс.

Адвокат отметил, что еще одну девушку и Петра Верзилова допросили в качестве свидетелей, и они были отпущены с вручением повестки на явку к следователю 6 марта.

"АН" писали, что в субботу Главк МВД Москвы сообщил, что четверо активистов панк-группы Pussy Riot, среди которых 3 девушки и мужчина, доставлены в отделение полиции в рамках расследуемого уголовного дела о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

Чуть ранее адвокат девушек из Pussy Riot Николай Полозов сообщил, что полиция задержала двух из них и фотокорреспондента "Новой газеты" Евгения Фельдмана.

Напомним, 21 февраля 5 девушек из скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. Они выкрикивали оскорбления в адрес священнослужителей и верующих, в том числе - в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На замечания служителей храма и посетителей они не реагировали, а при попытке сотрудников ЧОП, обслуживающего храм, задержать злоумышленников, скрылись.











