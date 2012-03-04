Лучшим архитектором мира в 2012 году признан гражданин КНР Ван Шу

Объявлен лауреат Притцкеровской премии 2012 года. Им стал 48-летний китайский архитектор Ван Шу — первый гражданин Поднебесной, выигравший эту престижнейшую награду, аналог Нобелевской премии в области архитектуры.

Награду архитектору принесли проекты музеев, библиотек и жилых зданий, которые в стремительно урбанизирующемся Китае утверждают важность эстетических и экологических принципов в архитектуре, сообщает в воскресенье сайт оргкомитета Притцкеровской премии.

К числу наиболее известных работ Ван Шу относятся комплекс зданий Китайской академии искусства в Ханчжоу, библиотека колледжа Вэньчжэн в Сучжоу, Исторический музей и Музей современного искусства в Нинбо, комплекс жилых многоквартирных домов "Вертикальные дворы" в Ханчжоу.

4 февраля было объявлено, что в 2012 году церемония награждения Притцкеровской архитектурной премией пройдет в Пекине 25 мая.



Притцкеровская премия — награда, присуждаемая ежегодно за достижения в области архитектуры. Премия широко известна в мире и считается аналогом Нобелевской премии. Нобелевская премия по архитектуре не вручается, что побудило семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt по всему миру) в 1979 году учредить собственную архитектурную премию. Размер премии, помимо "нобелевского статуса" и бронзовой медали — 100 тысяч долларов США лауреату.

Международное жюри премии каждый год меняется, и состоит из самых авторитетных архитекторов, архитектурных критиков и бизнесменов. Победитель определяется закрытым голосованием. Место церемонии вручения также всегда меняется и сопровождается выставкой, рассказывающей о работах всех притцкеровских лауреатов, ставшей по сути антологией современной архитектуры.

Россияне за 30 лет ни единого раза не были удостоены Притцкеровской премии.

Но в 2004 году в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения единственной женщины-архитектора, удостоенной этой награды - британки по имени Заха Хадид.







