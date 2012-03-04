Над инструкцией поведения на выборах полицейские смеялись до слез

Петербургским полицейским, несущим службу на выборах президента России, заранее раздали брошюры. Учебно-методический материал призван научить сотрудников осуществить безопасность граждан максимально эффективно.



Начинается сей документ с мер безопасности прямо в помещениях избирательных участков. Запрещено курение в не отведенных для этого местах. Далее полицейским указано «уделять повышенное внимание при использовании сгорающих абажуров», «внимательно осматривать розетки» и особенно пристально вглядываться в сторону наглядной агитации. Важно, чтобы не было «неправомерного закрепления плакатов на электропроводке».

Далее объясняются "признаки и наличия взрывных устройств в почтовых отправлениях". Если обобщить этот раздел, то все пакеты, имеющие на глаз толщину более трех миллиметров, должны вызывать или служебное рвение, или ужас.

При угрозах по телефону нужно проявлять спокойствие, докладывать и спасать матчасть участка, включая и урны для голосования.

На многих страницах присутствует описание неотложных действий при задержании вооруженных преступников во время голосования. «Старайтесь запомнить максимум данных о террористах».

Также обязательны «меры безопасности при проведении подсчета бюллетеней членами избирательных комиссий». Ну и напоследок: «находясь на посту или осуществляя пешее патрулирование вокруг избирательного участка, следует соблюдать основные требования личной безопасности: быть максимально собранным; нельзя допускать, чтобы несение службы на хорошо известном посту или маршруте превратилось в привычное рутинное действие, вызывающее притупление бдительности и поражающее ложное чувство безопасности».

В руководстве есть глава «Место происшествия»: «на месте происшествия старайтесь держать в поле зрения всех окружающих, включая и тех, кто сзади, и тех, кто с виду непричастен к случившемуся». Полицейский должен быть «собранным и страховать каждое свое движение с помощью напарника». На всякий случай личному составу еще раз втолковали, чтобы они не поворачивались спиной к злодею, а уж если этого требует оперативная обстановка, то «не наклоняйтесь рядом с ним». «Не позволяйте на избирательном участке окружать себя посторонними людьми». Как рассказали «Фонтанке» в одном из отделов полиции, на этом месте один из руководителей районного уголовного розыска так зашелся в хохоте, что его пришлось отпаивать рюмкой.



Полицейские очень рассчитывают, что следующая методичка выйдет в цвете и в комиксах.



