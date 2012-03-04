Манежная площадь закрыта для посещения

Полиция закрыла для посещения Манежную площадь в Москве. На площади начался монтаж сцены для митинга сторонников кандидата в президенты России Владимира Путина. Площадь оцеплена сотрудниками полиции.

Входы в метро со стороны площади и торговый центр "Охотный ряд" не работают. Еще одна сцена устанавливается на расположенной неподалеку площади Революции, у памятника Карлу Марксу.

Митинг под лозунгом "Выбор сделан", по некоторым данным организованный движением "Наши", должен начаться на Манежной в 21:30 по московскому времени - вскоре после закрытия избирательных участков на территории России.

Митинг на площади Революции организован движением «Молодая Гвардия «Единой России»».



