Патриарх Кирилл надеется на мирное развитие событий после выборов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал утром в своей рабочей резиденции в Чистом переулке и выразил надежду, что после президентских выборов в России будет мирно и спокойно.



Патриарх сказал: "Дай Бог, чтобы в результате выборов Отечество наше продолжило мирное, спокойное поступательное развитие в духовной и в материальной области".



А после голосования предстоятель отправился в храм Христа Спасителя, здесь он совершит службу в честь праздника Торжества Православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста, передает ИТАР-ТАСС.