В Москве на участке в Академии наук задержали активисток FEMEN

На избирательном участке в здании Российской академии наук в Москве, где до этого голосовал Путин, три девушки разделись по пояс и стали скандировать антиправительственные лозунги. На телах у них были надписи.



Девушки обнажились и побежали, крича, к урнам для голосования. Одна из девушек задела урну, и та отключилась от электропитания.

Девушек задержали полицейские, посадили в машину и увезли, сообщает РИА Новости. Одна из девушек выкрикнула, что представляет движение FEMEN.



