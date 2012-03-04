Более 30% избирателей приняли участие в выборах российского президента

В воскресенье в информационном центре ЦИК заместитель председателя Центральной Избирательной Комиссии Леонид Ивлев заявил, что в России явка на выборах президента РФ, по данным на 13:00 мск, составила 30,1%.



Леонид Ивлев сказал, что "по сравнению с предыдущими выборами 2008 года, эта явка на то же время (13:00 мск) выше на 4%".



В пресс-службе МВД РФ сообщили, что "по данным на 13.00, голосование во всех субъектах РФ идет по плану, никаких серьезных правонарушений, способных повлиять на ход выборов, пока не зафиксировано".

Напомним, ранее в ЦИК РФ сообщили, что на 10:00 мск явка избирателей составила 15,3%.